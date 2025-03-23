"Если сборная Украины учтет слабость игры соперника, а бельгийцы не учтут своих ошибок первой встречи и будут играть так же, то у них шансов нет. В таком случае все для сборной Украины сложится хорошо и именно она выйдет победителем в этом противостоянии.

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Прогноз на второй матч? Трудный вопрос. Думаю, бельгийцам не хватит мощи выиграть этот матч. В лучшем случае для них будет ничья. Ведь сборная Украины имеет уверенность, у нее прослеживается сыгранность. Плюс психология на высоком уровне. И если они не наделают ошибок, как-то игру назад, что делали те же бельгийцы, то все будет хорошо. Ставлю на ничью или победу Украины", – поделился Кварцяный в интервью Sport.ua.

Напомним, в первой игре плей-офф Лиги наций сборная Украины победила Бельгию (3:1). Ответный матч состоится сегодня, в 21:45. Победитель противостояния будет выступать в дивизионе А в следующем розыгрыше турнира.

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