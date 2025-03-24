"Футбол 24" проанализировал второй матч сборной Украины против Бельгии за прописку в Дивизионе А Лиги Наций (0:3). Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

После комфортного результата в первом матче против бельгийцев (3:1) сборная Украины не сумела завоевать путевку в элитную группу А Лиги Наций. В Генке “сине-желтые” пропустили три сухих мяча в собственные ворота. Все голы Лунин пропускал во втором тайме, после того как Ребров сделал первый слот замен и когда украинские физически подсели из-за игры в автобус.

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К слову, результат совпал с самоуверенными заявлениями Тибо Куртуа после первого поединка в Мурсии. Кипер Реала заявил, что на родном поле "красным" дьяволам удастся одержать победу 0:2 или 0:3. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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