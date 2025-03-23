Сборная Украины в выездном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии сыграет в основном, желтом комплекте формы, сообщает пресс-служба УАФ. Именно в этой экипировке "сине-желтые" провели первую игру, которую выиграли со счетом 3:1.

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Вратарь украинской сборной будет выступать в комлекте сиреневого цвета.

Напомним, выездной поединок плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке, начало матча в 21:45. Победитель противостояния поднимется в дивизион А, тогда как неудачник будет играти в следующем сезоне в дивизионе B.

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