Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа не поможет своей национальной команде в ответном матче плей-офф Лиги наций против Украины.

Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия удивил стартовым составом на игру против Украины – Тибо Куртуа не попал даже на скамейку запасных.

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По информации HLN.be, вратарь Реала почувствовал дискомфорт перед началом матча. Его отсутствие назвали "мерой предосторожности", ссылаясь на удаленное сообщение Королевской федерации футбола Бельгии. Руди Гарсия подтвердил, что Куртуа не готов на 100 процентов из-за проблем с коленом.

Добавим, что уже 29 марта Реал встретится с Леганесом на Сантьяго Бернабеу. Проблемы Тибо со здоровьем могут подарить шанс Андрею Лунину, который выйдет в основе сборной Украины и во втором матче.

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