Бельгия – Украина: болельщики определили "Льва матча" – он набрал более половины голосов
24 марта 00:15 - Читати українською
Несмотря на разгромное поражение от Бельгии, зрители выбрали лучшего игрока в составе сборной Украины.
завершено
70’ Максим де Кейпер
75’ Ромелу Лукаку
86’ Ромелу Лукаку
86’ Ромелу Лукаку
75’ Ромелу Лукаку
70’ Максим де Кейпер
Награда лучшему игроку сборной Украины в ответном матче против Бельгии в плей-офф Лиги наций досталась Андрею Лунину, сообщает пресс-служба УАФ.
Бельгия – Украина – видео голов
Отмечается, что голкипер набрал 56% голосов. У второго Ильи Забарного лишь 12%, а третья строчка досталась Александру Зинченко – 8%.
Напомним, Бельгия после поражения от Украины в первом матче (1:3) разбила "сине-желтых" на домашнем поле (3:0).
Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций
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