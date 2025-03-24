Несмотря на разгромное поражение от Бельгии, зрители выбрали лучшего игрока в составе сборной Украины.

Награда лучшему игроку сборной Украины в ответном матче против Бельгии в плей-офф Лиги наций досталась Андрею Лунину, сообщает пресс-служба УАФ.

Бельгия – Украина – видео голов

Отмечается, что голкипер набрал 56% голосов. У второго Ильи Забарного лишь 12%, а третья строчка досталась Александру Зинченко – 8%.

Напомним, Бельгия после поражения от Украины в первом матче (1:3) разбила "сине-желтых" на домашнем поле (3:0).

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций