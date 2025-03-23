Сборная Украины в решающем матче за пропуск в дивизионе А Лиги наций сыграет против Бельгии. Анонс и прогноз букмекеров читайте на "Футбол 24".

Украине в первой встрече удалось шокировать Бельгию, одержав волевую победу со счетом 3:1. Достижение грандиозное, однако у нас уже был опыт побед над топ-сборными с преимуществом в два гола – против Франции в 2013 году. Результат ответного матча до сих пор заставляет хвататься за сердце, поэтому расслабляться в Генке не следует. Для команд такого уровня отыграться с 1:3 – не проблема.

Бельгия – Украина: где смотреть ответный матч плей-офф Лиги наций

Фото: Дан Балашов / УАФ

Бельгия уже не та

Даже у бельгийских фанов и журналистов возникли вопросы, остаются ли "красные дьяволы" топовой сборной? Звезды "золотого поколения" доигрывают последние сезоны, линия обороны составлена из игроков кризисных клубов (или таких, вылетающих из элиты), да и в целом кадровая глубина просела ощутимо. В атаке потенциальных топ-исполнителей побольше, но при всех достоинствах никто не претендует на звание нового Азара.

Провальный Евро-2024, в котором фаны освистали сборную после тяжелых 0:0 с Украиной. Провальная Лига наций, в которой Бельгия скатилась до стыковых матчей. Провальные 1:3 в плей-офф против сборной второго эшелона – вот что наиграли "дьяволы" за последний год. Результаты совсем не топовые, поэтому колени у наших футболистов не должны были бы дрожать. Одолеть Бельгию им вполне по силам.

Фото: Дан Балашов / УАФ

До слова, FAVBET дав прогноз на матчу плей-офф за елітний дивізіон Ліги націй УЄФА 2024/25 між збірними України та Бельгії. Коефіцієнт на перемогу підопічних Сергія Реброва – 6,20. На тріумф команди Руді Гарсії фахівці дають 1.61.

Бельгия за три дня не стала сильнее

Но способны ли "красные дьяволы" существенно прибавить и снести "сине-желтых"? Теоретически – да, ведь против подопечных Сергея Реброва сыграет заряженная родными трибунами топ-сборная. На практике же заметного буста возможностей у команды Руди Гарсии не прослеживается.

Новый коуч проводит только второй матч во главе Бельгии, поэтому времени на внедрение новых идей не было. По старым же лекалам "дьяволы" играли так же слабо, как и в Мурсии. Гейм-менеджмент Руди Гарсии тоже не заставляет дрожать – его последние хорошие результаты были продемонстрированы еще в Марселе в 2016-м.

Фото: Jan De Meuleneir / Photonews via Getty Images

В матче с Украиной француз явно не угадал со стартовым планом, выставив тройку центрбеков. Это была первая серьезная ошибка. Вторую он допустил, когда не бросил свежего Доку под Зинченко на правом фланге – Александр получил полную свободу действий против уставшего Троссара. Да и в целом Бельгия не продемонстрировала чего-то интересного, сыграв практически без моментов.

В конце концов, не произошло и кадрового усиления. Так, с дисквалификации вернулись Опенда и Кастань, но более важна потеря Тилеманса из-за перебора карточек. Онана травмирован, поэтому из основных футболистов в центре остается только Де Брюйне.

BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Сергей Ребров имеет много вопросов по составу

В лагере сборной Украины ключевой проблемой остается потеря правых фулбеков. В Мурсии эту проблему решили переводом Зинченко на правый фланг обороны – при этом проигнорировали Михайличенко, хотя тот осенью играл правого защитника. Эксперимент оказался удачным, причем уже не впервые.

В появление Михайличенко на поле в Генке не верилось до вчерашней пресс-конференции, ведь последний раз Богдан играл в официальных матчах за сборную еще во времена Петракова. Впрочем, Сергей Ребров неожиданно заострил внимание на опыте представителя Полесья в роли правого фулбека. Теперь шансы на его выход в основе возросли.

Еще одной критической точкой является позиция опорника. Калюжный провел очень мощный поединок, но он так сильно устал, что поймал судорогу на 88-й минуте. Такую же сильную игру Супериван провел в дебюте с Грузией, но спустя два дня его оставили в запасе – Сергей Ребров мотивировал решение именно усталостью лидера Александрии.

Фото: Дан Балашов / УАФ

Повторится ли эта история? Возможно, но кто может сыграть вместо Калюжного? Есть Назарина, однако мы еще не до конца понимаем возможности Егора на таком уровне. Также присутствует Ярмолюк – впрочем, он слишком круто проявил себя на позиции "восьмерки", что немаловажно в контексте слабых кондиций Шапаренко. Опускать такого исполнителя ниже не хочется.

По всем остальным вопросам тренерский штаб сборной имеет дилеммы. Какую схему выбрать – 4-3-3 или 5-4-1? А если выбрать 4-3-3, то следует ли сохранить состав, который сформировался после 66-й минуты первой игры? Это решение означало бы отказ от Яремчука или Довбика в пользу Ваната, хотя Артем уже вернулся в общую группу. Эти и другие вопросы мы подробно обсудили в свежем видео на ютуб-канале "Футбол 24".

В целом, сборная Украины уже в двух матчах доказала способность сдерживать Бельгию – и даже побеждать. Причем в разных моделях. На Евро-2024 "сине-желтые" играли в схеме 5-3-2 и выглядели лучше, едва не прибив "красных дьяволов". Именно поэтому букмекеры считают, что фаворитом на проход в элиту Лиги наций является именно наша команда.

Ориентировочные составы на матч Бельгия – Украина

Бельгия: Куртуа – Кастань, Де Винтер, Фас, Де Кейпер – Дебаст, Де Брюйне, Раскин – Люкебакио, Лукаку, Доку

Украина: Лунин – Зинченко, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Назарина – Цыганков, Судаков, Ярмолюк, Гуцуляк – Ванат

Бельгия – Украина: предматчевая пресс-конференция Реброва – о состоянии Довбика, "дыру" в составе и пренебрежительные упреки соперника