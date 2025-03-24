Сборные Бельгии и Украины встретились во втором матче плей-офф Лиги наций. Видео голов смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Первый тайм прошел под давлением Бельгии, однако голов до перерыва так и не было. Во второй половине также долго держались нули, но Де Кейпер вывел "красных дьяволов" вперед.

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций

После навеса в штрафную защитник сборной Украины головой выбил мяч, но Де Кюйпер сразу же его вернул, отдав на Доку. Жереми потоптался на месте и вернул на партнера, который каким-то образом остался свободен в штрафной. Точный удар под дальнюю штангу – Лунин не смог спасти.

А уже через 6 минут Лукаку удвоил преимущество. Де Брюйне навесил с левого фланга, Ромелу руками оттолкнул Матвиенко (в пределах правил, по мнению арбитра) и в падении пробил в дальний угол. А на 86-й минуте Лукаку оформил дубль – бельгиец получил классную разрезную передачу от Ванакена, убежал от Сватка и точно пробил в дальний угол.