Бельгия – Тунис: послематчевая пресс-конференция Набиля Маалула

Наставник сборной Туниса Набиль Маалул прокомментировал поражение своей команды от Бельгии в поединке 2 тура ЧМ-2018.

"Как и ожидалось, матч оказался очень напряженным. У бельгийцев было преимущество. Хотим извиниться перед болельщиками, которых было сегодня много на стадионе, но мы сделали все, что в наших силах.

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По сравнению с матчем с Англией, мы играли в другом стиле. Пенальти? Если пенальти дали, значит, он был. В любом случае, даже если бы не пенальти, бельгийцы забили бы много голов. И забили бы еще больше, если бы не наш вратарь Бен-Мустафа.

После первого матча нас упрекали, что мы мало атаковали. Теперь нас упрекают, что мы недостаточно хорошо защищались. Посмотрите матчи Премьер-лиги и поймете, что многие команды играют с высокой обороной. Мы высоко атаковали Лукаку, Азара, но против таких игроков любые ошибки приведут к голу", – цитирует Маалула Championat.

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