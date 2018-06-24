toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

Бельгия – Тунис: Азар признан лучшим игроком матча

23 июня 17:23 40 Читати українською
Бельгия – Тунис: Азар признан лучшим игроком матча
Эден Азар / фото: ФИФА

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим футболистом поединка ЧМ-2018 против Туниса.

ФИФА назвала лучшего игрока матча 2 тура чемпионата мира-2018 Бельгия – Тунис. Им стал Эден Азар, информирует официальный твиттер ЧМ-2018.

Бельгия – Тунис – 5:2 – видео голов и обзор матча

Азар отметился дублем в ворота команды Туниса. Это первые голы вингера Челси на ЧМ-2018. К слову, в этом же матче партнер Азара Ромелу Лукаку повторил достижение Диего Марадоны, оформив дубль во втором матче Мундиаля подряд.

Напомним, матч Бельгия – Тунис завершился уверенной победой европейцев со счетом 5:2.

ЧМ-2018 Бельгия – Тунис: голевое шоу, исторические рекорды Лукаку и выход в плей-офф

ЧМ-2018 2 тур

Бельгия - Тунис: Суббота 23 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
5 : 2
Тунис
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Эден Азар Эден Азар Бельгия - Тунис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
30
мин
Англия
15:00
Панама
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук