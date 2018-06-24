Бельгия – Тунис: Азар признан лучшим игроком матча

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим футболистом поединка ЧМ-2018 против Туниса.
ФИФА назвала лучшего игрока матча 2 тура чемпионата мира-2018 Бельгия – Тунис. Им стал Эден Азар, информирует официальный твиттер ЧМ-2018.
Бельгия – Тунис – 5:2 – видео голов и обзор матча
Азар отметился дублем в ворота команды Туниса. Это первые голы вингера Челси на ЧМ-2018. К слову, в этом же матче партнер Азара Ромелу Лукаку повторил достижение Диего Марадоны, оформив дубль во втором матче Мундиаля подряд.
Напомним, матч Бельгия – Тунис завершился уверенной победой европейцев со счетом 5:2.
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