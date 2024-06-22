Бельгия и Румыния сойдутся во втором туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бельгия – Румыния на Кельн Штадион стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.

Бельгия – Румыния: анонс матча Евро-2024: анонс матча Евро-2024

Это соперники Украины по группе Е. В первом туре румыны неожиданно разгромили команду Реброва (3:0) и возглавили квартет. Бельгийцы не менее сенсационно проиграли Словакии (0:1).

Стартовый состав Бельгии:

Румынии: