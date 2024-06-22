Чрезвычайно важный матч для всех представителей группы Е, к которой относится и Украина. Бельгийцев устраивает только победа, ведь при любом другом раскладе "красные дьяволы" останутся на дне таблицы. Румыны в случае триумфа выйдут в плей-офф, однако даже ничья сохранит их лидерство. Для словаков и подопечных Сергея Реброва выгодна ничья, но поражение "триколоров" еще лучше – тогда перед последним туром у всех будет равное количество очков, что повышает шансы на прорыв с третьего места.

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К сожалению, следует в очередной раз констатировать – Украина потерпела разгром не от какой-то команды с мощной организацией игры. Словаки были на порядок сложнее в этом аспекте. Подопечные Эдварда Йорданеса в 1-м туре не сыграли на космическом уровне, а забили два относительно случайных гола и затем добили угловой. Других моментов у них и не было (кроме сухого письма с корнера)...

Румыния не оказывала системного прессинга, ведь "триколоры" этого не умеют. Они лишь способны много бегать перед чужой штрафной, а за несколько секунд до первого гола румыны вообще не думали вступать начинать давление – это украинцы сами загнали себя впросак.

В чем коллектив действительно был сильным, так это в своем среднем блоке, в единоборствах и фланговых (контр)атаках со сдвоенными флангами. Эти вещи сборная выполняет на топовом уровне вне зависимости от уровня сопротивления. Что и говорить, когда "триколоры" пропустили всего 5 голов в отборе к Евро-2024. Но опять же – Украина ничего не сделала, чтобы хоть как-то проверить эту оборону. Мы даже не пользовалась высокими позициями фланговых игроков Румынии

Команде Эдварда Йорданеску с таким футболом будет очень больно против Бельгии. По крайней мере, так говорит теория. "Красные дьяволы" провалили матч со Словакией – и не просто провалили, а проиграли. Ключевой проблемой стал прессинг "соколов", который оказался неожиданностью для подопечных Доменико Тедеско и очень плохо наложился на особенности его центрхавов.

Онана в Эвертоне привык раздавать дальние забросы на коренастого форварда, а его партнер Мангаля из Лиона – убегать в контратаки. Оба не привыкли к коротким комбинациям и быстрым действиям, хотя они важны при разбивании прессинга в центре. Как следствие, атака Бельгии так сильно тормозила, что вниз для розыгрышей опускался Де Брюйне – футболист, который нужен значительно выше.

К тому же, Лоботка и Дуда умело манипулировали позициями опорников, вытягивая их за собой и вскрывая зоны в центре. По-перерыве Доменико Тедеско опустил Кевина (а затем поднял обратно, выпустив Тилеманса) и начал прессинговать большими силами. Кроме того, на полную мощность включились вингеры – особенно мощно стартовал Доку, который фирменным рывком создал один из отмененных голов.

Словаки поплыли, пропустили трижды (и ни один гол не засчитали), но смогли переломить ход встречи – Франческо Кальцона на последние 20 минут освежил группу атаки и тем самым освежил прессинг. Бельгия на этом же отрезке погасла, хотя снова забила.

Что этот матч говорит о форме "красных дьяволов"? Во-первых, что перестройка сборной невозможна без проблем. Команда и так прошла 14 матчей подряд без побед. Во-вторых, словаки указали на проблемы Бельгии под прессингом – проблемы колоссальные. В-третьих, Де Брюйне держит на себе все, а Лукаку и Доку при всей своей гениальности продолжают пороть моменты (как Ромелу) или затухать после яркого начала (как Жереми).

Кроме того, Доменико Тедеско таки продемонстрировал, что настоящий прессинг его сборной является страшным. Для Румынии все эти факты очень печальны – "триколоры" не прессингуют, плохо выходят из-под давления и имеют очень уязвимые фланги. При этом поражение заставляет бельгийцев включиться на 120%, чего не было с Украиной. В конце концов, мощь "красных дьяволов" позволяет победить румын даже с 0:2.

Именно поэтому никто не верит в успех наших западных соседей. Впрочем, никто не верил и в успех в матче с Украиной, да и вообще Евро-2024 приучило не ориентироваться по предыдущим играм. В краткосрочных турнирах каждый поединок – это отдельная история, в которой предыдущие заслуги не всегда имеют значение.

Ориентировочные составы на матч Бельгия – Румыния

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Дебаст, Карраско – Мангаля, Онана – Троссар, де Брюйне, Доку – Лукаку.

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку – М. Марин, Р. Марин – Ман, Станчу, Коман – Дрегуш

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