"Первая игра всегда сложная. Наша команда прекрасно готова, последние несколько дней мы хорошо тренировались. У нас классная атмосфера. Первый матч всегда сложнее других, надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Это не так просто. Завтрашняя игра будет испытанием для нас , мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно.

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В течение последних трех лет мы последовательно хорошо выступали. Есть рейтинг сборных мира, но он для нас ничего не меняет. У нас хорошая и опытная команда. Завышенные ожидания не будут проблемой для нас.

Я волнуюсь и одновременно рад началу турнира. Нам нужно учитывать все три матча, которые будут в группе. Многие игроки имеют опыт. Нам нужно использовать сильные стороны каждого игрока по максимуму.

Витсель не полетел на игру, но он прогрессирует в восстановлении. Что касается де Брюйне, то ему нужно было пройти через несколько стадий медосмотра. Вчера результаты были хорошие, но он пока не тренировался с нами. В ближайшие несколько дней он сможет присоединиться к общей группе. К сожалению, оба не сыграют завтра, но они хорошо прогрессируют", – цитирует Мартинеса Championat.

На групповом этапе Евро Бельгии будут противостоять россияне, Дания и Финляндия.

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