"В первом тайме мы играли высоко и создавали давление на Португалию, но если посмотреть на второй тайм, то нам повезло, что мы выиграли. Португалия очень усложнила нам задачу.

Бельгия – Португалия – 1:0 – видео гола

Мы не могли позволить себе расслабиться на протяжении всего матча. Это отняло у нас много сил, но у нас будет время на восстановление. Теперь мы с нетерпением ждем игры против Италии", – цитирует Вермален УЕФА.

Напомним, в четвертьфинале бельгийцы встретятся со сборной Италии.

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