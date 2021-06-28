Бельгия – Португалия: Вермален объяснил рецепт победы над Роналду и Ко
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Бельгийский защитник Томас Вермален поделился эмоциями от игры против Португалии (1:0).
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"В первом тайме мы играли высоко и создавали давление на Португалию, но если посмотреть на второй тайм, то нам повезло, что мы выиграли. Португалия очень усложнила нам задачу.
Бельгия – Португалия – 1:0 – видео гола
Мы не могли позволить себе расслабиться на протяжении всего матча. Это отняло у нас много сил, но у нас будет время на восстановление. Теперь мы с нетерпением ждем игры против Италии", – цитирует Вермален УЕФА.
Напомним, в четвертьфинале бельгийцы встретятся со сборной Италии.
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