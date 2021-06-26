"Мы мотивированы и сосредоточены. Это то, ради чего мы занимаемся футболом. Я чувствую большое волнение и энергию в команде. Португалия – команда, которая быстро адаптируется к обстоятельствам.

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Матч будет зависеть от того, что происходит на поле. Неважно, станет игра открытой или закрытой. Например, будет ли быстрый гол? Серия пенальти? Натренировать их нереально. У нас есть список пенальтистов еще со времен чемпионата мира в России, правда, он постоянно обновляется", – цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч Бельгии против Португалии состоится уже завтра (27 июня), начало в 22:00.

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