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Бельгия – Панама: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса

18 июня 21:41 39 Читати українською
Бельгия – Панама: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса
Роберто Мартинес / фото: Твиттер сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями после победы своих подопечных над Панамой в матче 1 тура ЧМ-2018.

"Знали, что панамцы дадут нам моменты. Но и мы должны были среагировать, чтобы не получить гол на контратаке. Нам было непросто сдерживать Панаму.

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Их игра в первом тайме заслуживает очень приятных слов, как и то, что мы сделали во втором тайме. В первом тайме нам не хватало собранности у чужих ворот. Но и Панама оборонялась хорошо. Во втором тайме мы нашли больше пространства, что давало больше шансов.

Простых матчей нет, Панама была очень эффективна, а мы не знали, как точно действовать на первых минутах. Было волнение, у панамцев были контратаки, которые показали, что мы в обороне играли неплохо.

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Первый гол помог нам окончательно собраться. Это было самое важное, он стал моральным ударом для соперника, а мы стали самими собой, начали контролировать ход матча. Плюс Куртуа хорошо сыграл. Горжусь своей командой, я счастлив", – цитирует Мартинеса Championat.

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ЧМ-2018 1 тур

Бельгия - Панама: Понедельник 18 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 0
Панама
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Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Бельгия - Панама Роберто Мартинес Роберто Мартинес
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