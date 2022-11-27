"Думаю, это потому, что мы играли со страхом проигрыша. Игроки так много работают друг для друга без мяча, но на мяче я не вижу такого удовольствия... Бельгия – команда, обычно играющая в атаке. Мы не играем с радостью. Может быть, это вес на наших плечах.

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В последней игре (против Хорватии – прим.) мы должны играть на победу, и будто нам нечего терять. Если выиграем Хорватию, мы все еще на чемпионате мира, и это большая мотивация" – цитирует Мартинеса France 24.

Напомним, Бельгия неожиданно проиграла Марокко (0:2), чем усугубила свои шансы на выход из группы. Теперь все зависит от игры с Хорватией – победа гарантирует выход в плей-офф.

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