Бельгия – Марокко – 0:2 – видео голов и обзор сенсационного поражения фаворита
18:27 - Читати українською
Бельгия бездарно проиграла Марокко в матче 2 тура чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Закария Абухляль 90+2’
90+2’ Закария Абухляль
"Дьяволы" снова не впечатлили и должны были пропустить еще в первом тайме. На 45+2 минуте Зиеш крученым штрафным перехетрил Куртуа, но на повторе зафиксировали, как Саис залез в офсайд и мешал киперу сборной Бельгии.
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Марокко добилось своего в заключительной части матча. Куртуа снова пропустил штрафной с очень острого угла – на этот раз постарался Сабири, празднование которого уже не сорвал никто. В компенсированное время Абухляль добил звездных бельгийцев, одним касанием попав в ближнюю девятку.
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