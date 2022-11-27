"Дьяволы" снова не впечатлили и должны были пропустить еще в первом тайме. На 45+2 минуте Зиеш крученым штрафным перехетрил Куртуа, но на повторе зафиксировали, как Саис залез в офсайд и мешал киперу сборной Бельгии.

ЧМ-2022: Бельгия опозорилась в матче с Марокко – провал Де Брюйне и Азара, уникальная смена вратаря, ужас Куртуа

Марокко добилось своего в заключительной части матча. Куртуа снова пропустил штрафной с очень острого угла – на этот раз постарался Сабири, празднование которого уже не сорвал никто. В компенсированное время Абухляль добил звездных бельгийцев, одним касанием попав в ближнюю девятку.