Сборная Бельгии не слишком справедливо обыграла Канаду в первом туре ЧМ-2022. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Канада превосходила подопечных Роберто Мартинеса и упустила несколько хороших шансов. Лучший из них уже в дебюте не использовал Альфонсо Дэвис. Защитник Баварии с пенальти не смог переиграть Тибо Куртуа.

Канада чудом не обыграла Бельгию в матче ЧМ-2022 – звезда Баварии не забил пенальти, погром по ударам и моментам

Расплата за нереализацию пришла перед свистком на перерыв. Баштуаи реализовал свой момент и вывел Бельгию вперед. Этот гол оказался единственным в матче. 1:0 – "красные дьяволы" возглавили группу F.

В этом же поединке установили еще один рекорд в истории Мундиалей. Хавбек сборной Канады Аттила Хатчинсон в возрасте 39 лет и 288 дней стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в стартовом составе в матче чемпионата мира.