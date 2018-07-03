Бельгия – Япония: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от драматической победы своей команды над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Считаю, результат справедлив. У нас было минимум двадцать возможностей забить за всю игру. Но нужно поздравить Японию, они прекрасно подготовились к игре и где-то застали нас врасплох. А дальше все упиралось в характер моих ребят. Это я бы хотел отметить в первую очередь , а не говорить о каких-то схемах и тактических решениях. Игроки вытащили этот матч, их воля и желание переломили ход игры.

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

Посмотрите решающий гол – это была великая контратака, которая заняла у нас около шести секунд! И это на последней минуте матча! Именно так выигрываются битвы на чемпионатах мира.

Как играть против Бразилии? Во-первых, команда должна понять, что она ничем не хуже соперников. Это самое важное. Мы – не фавориты, психологического груза не будет, мы с первой секунды будем наслаждаться этой игрой. Играть в четвертьфинале чемпионата мира против Бразилии – это настоящая мечта", – цитирует Мартинеса официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2018, 1/8 финала: Бельгия вырвала фантастическую победу над Японией на 90+4