Бельгия – Япония: послематчевая пресс-конференция Акира Нишино

Наставник сборной Японии прокомментировал поражение сборной Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Мы не просто хорошо сыграли, мы очень хорошо сыграли. Мы хотели победить, мы решительно были настроены на то, чтобы выбить Бельгию из турнира. Наша команда достаточно сильна. У нас было несколько планов на игру. Начали очень неплохо, но до конца матча пропустили. Скажу честно: это была неожиданность для нас. При счете 2:0 я не менял игроков, и мы очень хотели забить еще.

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Мы контролировали мяч, и контролировали игру. На определенном этапе Бельгия перехватила инициативу, подняла темп – ровно тогда, когда это было нужно. В конце они нас переиграли. Мы столкнулись с Бельгией во всей своей красе.

Что я сказал игрокам после поражения? Сходите в душ. Они были в шоке, стояли и не двигались. После того, как мы вернемся в отель, я поговорю с ними более подробно.

Сам я очень разочарован, я просто убит результатом. Может быть, это какие-то мои решения оказались ошибочными, через которые мы упустили нить игры. Если же говорить о турнире в целом, то я крайне доволен своими футболистами. Это был хороший турнир для нас. Мы все выложились больше, чем на 100 процентов", – цитирует Нишино официальный сайт ФИФА.

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