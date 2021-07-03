"Я очень расстроен. Мы пропустили первый гол в той части матча, когда мало владели мячом. Я хотел сохранить владение для команды, но, оглядываясь, понимаю, что это был неправильный выбор. Стоило выбить мяч. Было неуместно так играть у своих ворот. Я принял неправильное решение. Проигрывать больно. Это упущенная возможность взять титул, как и на предыдущих турнирах нашего поколения.

Бельгия – Италия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Анализируя этот матч позже, вы увидите очень простые голы в наши ворота и наши упущенные моменты. Но результат от этого не меняется, мы в нокауте. Не хочу сейчас делать Италии слишком много комплиментов. Они раздражали меня в конце. Но оправдываться тоже не хочется.

Два пропущенных гола – наша вина. И мы сами упустили моменты, когда могли сделать счет 2:2. Дважды я уже думал, что Лукаку забивает... Это больно", – приводит слова Вертонгена Het Laatste Nieuws.

Напомним, Бельгия минимально уступила Италии (1:2), ответив на голы Бареллы и Инсинье реализованным пенальти Лукаку, и вылетела на стадии 1/4 финала Евро-2020.

Италия вышла в полуфинал Евро-2020, удержав победу над Бельгией