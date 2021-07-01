"Как вы знаете, травмированные игроки не тренировались в группе, пока еще они не способны это делать. Впрочем, чего-то подобного мы и ожидали. У нас есть еще 24 часа, будем с позитивным настроем смотреть, насколько хорошо они восстановятся. Пока что прилагаем все усилия, будем бороться со временем до момента, когда нужно будет принимать окончательное решение.

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Если ребята не смогут сыграть в пятницу, они в любом случае с нами здесь, мы постараемся, чтобы они пришли в норму настолько быстро, насколько это возможно, и были готовы к следующим матчам. Конечно, будет непросто вернуть их в строй уже к пятнице. В случае с Эденом речь идет о травме мягких тканей, у Кевина другая ситуация — проблемы со связками. Так или иначе это больше медицинское решение, чем футбольное, свое я буду принимать только после того, как услышу, что скажут врачи.

Италия? Встретятся две статистически лучшие команды этого соревнования, показывающие очень разный футбол. Две команды, которые выиграли 14 матчей, если учитывать квалификацию и матчи в группе. Это рекорд, который был только у сборной Германии. Обидно, что мы встречаемся на стадии четвертьфинала. Впрочем, с Португалией мы тоже сыграли слишком рано. Действительно жаль, что матч против Италии будет уже сейчас, но это говорит о качестве турнира. Мы должны быть готовы к этому. Нет никаких секретов, просто две очень хорошие команды, если верить статистике. Наши сборные похожи на клубы — игроки очень хорошо синхронизированы. В нашем матче всё будет зависеть от очень маленьких деталей.

Мы очень уважаем каждого из игроков, которые делают сборную Италии настолько сильной командой. Итальянцы обладают фантастическим индивидуальным мастерством, но то, что они при этом не действуют эгоистично, дает настоящую силу этой команде. Они играют очень энергично, динамично, с хорошим прессингом и выходом в контратаки, очень хорошо защищаются… Думаю, что это заслуга тренера. Роберто Манчини укомплектовал эту команду так хорошо и заставил работать настолько слаженно.

Если вы спросите меня, что я хочу увидеть на поле в четвертьфинале, я скажу, что хочу, чтобы футболисты насладились результатами всей той работы, что они проделали за последние пять лет. Им нужно получить удовольствие от игры, от самих себя. Всё, что нам нужно делать — улучшать тот футбол, который мы показали в матче с Португалией. Думаю, эта линия предельно ясна, таков наш подход к игре.

Кевин Де Брюйне в моих глазах — лучший плеймейкер в мировом футболе. Но чтобы выпустить его на поле, для начала нам надо убедиться, что он в порядке, а это мы поймем только в день матча. Сейчас очень трудно что-то планировать, потому что пока Кевин занимается по индивидуальной программе, и мы ждем решения врачей", – цитирует Мартинеса сайт УЕФА.

Напомним, победитель пары Бельгия – Италия в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Швейцария – Испания.

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