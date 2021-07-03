"Глубокая печаль, разочарование. Эти игроки не заслуживают такого конца. Мы столкнулись с очень хорошей командой. Италия лучше адаптировалась в первом тайме с требованиями игры. Мы могли угрожать в контрататаках, но это не совсем наша игра.

Бельгия – Италия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Наша вторая половина была более ровной. Мы создали моменты, чтобы сделать счет 2:2. Это дало бы нам хороший импульс. Но я не могу никого обвинять. Отношение моих игроков было прекрасным. Италия смогла развиваться в последние месяцы. Это команда, которая сейчас играет с правильным мышлением. Их футбол излучает уверенность и радость. Но наш второй гол изменил бы ситуацию...

Мое будущее? Это очень сложный вопрос для меня после такого разочарования. На эмоциях ничего не скажу. Слишком рано после такой игры, чтобы делать какие-либо заявления", – цитирует Мартинеса HLN.

Италия вышла в полуфинал Евро-2020, удержав победу над Бельгией