"Не думаю, что нам было очень трудно в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно – именно это сегодня и произошло.

Бельгия – Италия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди – сборная Испании, но чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашу победу в ней", – приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, Италия удержала победу над Бельгией (2:1) и стала вторым полуфиналистом Евро-2020. Матч против Испании в рамках 1/2 финала запланирован на 6 июля, начало в 22:00.

Италия вышла в полуфинал Евро-2020, удержав победу над Бельгией