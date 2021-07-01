"Мы будем играть в свой футбол, всегда с уважением относясь к команде, с которой соревнуемся, поскольку имеем представление о том, насколько она сильна. Легких матчей не бывает, как мы уже увидели на этом турнире. Сборная Бельгии – безусловно, сейчас одна из лучших команд в мире. Но это ничего не меняет, потому что любая игра сложная на этой стадии турнира. Нам необходимо готовиться к одному конкретному матчу, каждый раз надеясь на то, что за ним у нас будет следующий. Знаем, что нам противостоит сильная команда, но также осознаем свои сильные стороны и умения.

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Считаю, хорошее настроение – ключ в любой работе, а для нас – даже в большей степени, поскольку это же просто игра, в конце концов. Ну а если случится так, что мы забьем больше за соперника, то даже лучше.

Нам нужно отслеживать, как будет развиваться игра, и сможем изменить ее по ходу встречи, если что-то пойдет не по плану. Уверен, получится хороший матч, в котором команда, которая допустила на одну ошибку меньше, скорее всего, и выиграет, потому что, думаю, это действительно будет встреча равных соперников", – цитирует Манчини сайт УЕФА.

Напомним, победитель пары Бельгия – Италия в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Швейцария – Испания.

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