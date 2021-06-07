Бельгия обыграла Хорватию в товарищеском матче. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Бельгия на своем поле провела генеральную репетицию перед стартом чемпионата Европы. В соперниках была Хорватия. Команды так и не решились форсировать ход событий. Моменты возникали преимущественно после ошибок, а реализовать удалось лишь один из них. Постарался Ромелу Лукаку.

Бельгия благодаря голу Лукаку обыграла Хорватию

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. На Евро-2020 Бельгия стартует 11 июня матчем против России, а Хорватия днем позже сыграет с Англией.