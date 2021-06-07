Бельгия – Хорватия – 1:0 – видео гола и обзор матча
00:44 - Читати українською
Бельгия обыграла Хорватию в товарищеском матче. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
Бельгия на своем поле провела генеральную репетицию перед стартом чемпионата Европы. В соперниках была Хорватия. Команды так и не решились форсировать ход событий. Моменты возникали преимущественно после ошибок, а реализовать удалось лишь один из них. Постарался Ромелу Лукаку.
Бельгия благодаря голу Лукаку обыграла Хорватию
В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. На Евро-2020 Бельгия стартует 11 июня матчем против России, а Хорватия днем позже сыграет с Англией.
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