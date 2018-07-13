Бельгия – Англия: матч за третье место ЧМ-2018 рассудит иранец Фагани

Стала известна группа арбитров, которая будет работать на матче за третье место чемпионата мира-2018 Бельгия – Англия.

Иранский арбитр Алиреза Фагани назначен главным рефери матча за третье место чемпионата-мира 2018, в котором встретятся сборные Бельгии и Англии, сообщает издание ТАСС.

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Ассистентами арбитра будут иранцы Реза Сохатдан и Мохаммед Мансури, резервный судья – сенегалец Маланг Дьеду, резервный ассистент – его соотечественник Джибриль Камара.

Матч за третье место ЧМ-2018 Бельгия – Англия состоится 14 июля, начало в 17:00.

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