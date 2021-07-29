Защитник Эктор Бельерин, очевидно, не будет играть за лондонский Арсенал в новом сезоне. Он близок к возвращению на родину.

Латераль вскоре может стать "матрасником", сообщает Marca.

Торрес вернулся в Атлетико – легенда получил тренерскую должность

Агент Бельерина в британской столице ведет переговоры о трансфере своего клиента. Атлетико – главный претендент на испанца. Навязать конкуренцию мадридцам пытается миланский Интер. Чемпион Италии продолжает поиски дешевой замены Ашрафу Хакими.

К слову, на профессиональном уровне Эктор Бельерин выступал только на Туманном Альбионе, хотя до 16 лет воспитывался в академии Барселоны. В сезоне 2020/21 он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 ассиста.

Найдорожчий голкіпер в історії футболу розкрив інтимне з українським слідом: бунт проти тренера, жахи і тріумф в ЛЧ