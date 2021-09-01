Бельерин официально перебрался на родину
00:55 - Читати українською
Опытный защитник Эктор Бельерин покинул лондонский Арсенал ради выступлений в чемпионате Испании.
Фулбек будет защищать цвета Бетиса, сообщает официальный сайт клуба.
Реал оформил переход Камавинга
Севильцы взяли Бельерина в аренду до конца сезона. Соглашение с "канонирами" не будет предусматривать ни обязательства, ни опции выкупа. Уроженец Барселоны впервые выступит на профессиональном уровне в родной Испании. В 16 он переехал из Ла Масии в академию Арсенала.
Отметим, что в нынешнем сезоне Эктор Бельерин еще не выходил на поле.
Трансферный дедлайн, лето-2021: новичок в Динамо, в ожидании финальных переходов – LIVE
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter