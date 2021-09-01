Фулбек будет защищать цвета Бетиса, сообщает официальный сайт клуба.

Реал оформил переход Камавинга

Севильцы взяли Бельерина в аренду до конца сезона. Соглашение с "канонирами" не будет предусматривать ни обязательства, ни опции выкупа. Уроженец Барселоны впервые выступит на профессиональном уровне в родной Испании. В 16 он переехал из Ла Масии в академию Арсенала.

Отметим, что в нынешнем сезоне Эктор Бельерин еще не выходил на поле.

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