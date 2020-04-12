Бельерин имеет предложения от трех клубов из Испании – у самого скромного претендента есть интересный козырь

Защитник Арсенала Эктор Бельерин получил варианты продолжения карьеры на родине.

Атлетико, Севилья и Бетис будут бороться за правого защитника "канониров", утверждает La Razon.

Игроки Арсенала могут спасти свою зарплату – есть одно условие

Арсенал может согласиться на трансфер испанца, чтобы заработать деньги для своих собственных целей. Кроме того, у лондонцев есть готовая замена – португалец Седрик Соареш. Источник добавляет, что Бетис будет иметь интересное преимущество перед более статусными конкурентами. Отец Бельерина является горячим поклонником "огурцов", и еще с детских лет передавал эту любовь своему сыну.

Отметим, что контракт испанца с Арсеналом рассчитан до лета 2023, цена за Transfermarkt – 32 млн евро.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок