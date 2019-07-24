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Беленький перешел в Заглембе Сосновец

20:03 39 Читати українською
Беленький перешел в Заглембе Сосновец
Станислав Беленький / Заглембе Сосновец

Украинский нападающий Станислав Беленький стал футболистом польского Заглембе Сосновец.

Украинский форвард Станислав Беленький перешел в Заглембе Сосновец на правах аренды из Дунайской. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт польского клуба.

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Заметим, что в течение своей карьеры 20-летний нападающий выступал за Олимпик, с которого и перешел в Дунайскую летом 2018-го года. Также в активе Беленького 7 поединков за молодежную сборную Украины.

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К слову, в прошлом сезоне украинец сыграл 10 игр за словацкую команду во всех турнирах, где забил один гол.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Польша Станислав Беленький Станислав Беленький Мир Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец
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