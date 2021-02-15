Украинский форвард словацкого Дунайска Стреда Станислав Беленький продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.

Рух подписал двух игроков Карпат

22-летний нападающий подписал контракт с Динамо Брест, сообщает клубная страница в социальной сети Facebook. Станислав будет выступать за белорусскую команду на правах аренды до 31 декабря 2021 года.

Напомним, Беленький – воспитанник донецких Шахтера и Олимпика. Именно в клубе Владислава Гельзина футболист дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. Летом 2018-го перешел в Дунайска Стреда, откуда дважды отправлялся в аренду: сначала в польский Заглембе, а впоследствии – на полтора года – во львовский Рух. Сыграл 7 матчей за молодежную сборную Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

"Раніше я його ненавидів": Зінченко переконує власних хейтерів і дає урок 65-мільйонній зірці – реакція англійських ЗМІ