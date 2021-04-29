Украинский легионер брестского Динамо Станислав Беленький продолжает феерить в соседнем первенстве. Смотрите видео гола украинца в ворота Слуцка на "Футбол 24".

В матче 7-го тура чемпионата Беларуси Динамо Брест на выезде встречалось со Слуцком. После первого тайма хозяева уступали сопернику 0:1. Героем команды Сергея Ковальчука снова стал украинский форвард Станислав Беленький.

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Наш легионер, который вышел со старта и провел на поле весь матч, на 62-й минуте сравнял счет, закрутив мяч со штрафного в дальний угол ворот. Украинец голом принес ничью своей команде и позволил ей с 13-ю пунктами закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы.

К слову, результативный выстрел стал для Беленького уже третьим в текущем сезоне в семи матчах – ранее он забивал в ворота Спутника и минского Динамо.

Напомним, Беленький выступает за брестскую команд на правах аренды из словацкого клуба Дунайская Стреда. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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