В чемпионате Беларуси состоялись очередные поединки первого тура. Приняли участие в них несколько украинцев.

Чемпионат Беларуси, 1-й тур

Спутник – Динамо Брест – 0:4

Голы: Седько, 21, Беленький, 70, Шестюк, 75, Журневич, 87

Удаление: Вукманич (С)

Ниман – Витебск – 0:0

Динамо Брест приехало в гости к новичку чемпионата Беларуси – Спутнику. "Бело-синие" захватили инициативу с первых минут и на перерыв ушли с преимуществом. Уже во второй 45-минутке отличился украинец Станислав Беленький. Для него это дебютный гол в первом же матче за Динамо Брест.

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За несколько мгновений счет довели до разгромного. На 83 минуте украинского форварда заменили на Журневича, который поставил окончательную точку в матче. 4:0 – Динамо Брест "окрестило" Спутник в матче 1-го тура и стало временным лидером.

В другом поединке Ниман принимал Витебск. Весь матч за команду гостей провел наш соотечественник Максим Каленчук, но отличиться результативными действиями не удалось ни ему, ни его коллективу. Финальный свисток зафиксировал нули на табло.

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