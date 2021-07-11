"Это очень важные соревнования для каждого украинского спортсмена. С прошлых Игр прошло не 4 года, а уже 5. Мы очень соскучились. Надеемся, что Олимпиада состоится.

Сборная Украины отправляется на Олимпиаду-2020 в новой форме: ее оценили Беленюк, Билодид и даже Зеленский

Дай бог, чтобы украинская сборная хорошо показала себя. Это важный этап в карьере каждого спортсмена. После Олимпиады какая-то часть спортсменов завершит свои профессиональные выступления. Возможно, и я тоже. Посмотрим", – цитирует Жана Беленюка Tribuna.

Отметим, Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио. Он также будет представлять Украину на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити брата