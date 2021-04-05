54-летний специалист покинул тренерскую скамейку "белых крыльев", сообщает официальный сайт Ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Беларусь потерпела крупнейшее поражение в своей истории – тренеру пришлось просить прощения за "страшный сон" с Бельгией

Отставка Мархеля – совместное решение руководства федерации и тренера. Наставник сборной написал заявление на увольнение после унизительного поражения от сборной Бельгии в 3-м туре отбора на Мундиаль (0:8). Мархель возглавил Беларусь в июне 2019-го и не смог вывести команду на Евро-2020 и в дивизион B Лиги наций.

В данный момент сборная Беларуси занимает 4-е место в группе E квалификации на ЧМ-2022, отставая от зоны плей-офф всего на 1 очко с матчем в запасе. Осенью "белые крылья" дважды встретятся с командами Чехии и Уэльса, а также сыграют против Бельгии и Эстонии.

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