Два матча третьего и четвертого дивизионов Лиги наций прошли в вечернем слоте пятницы.

Лига наций, лига С, группа 3, 1 тур

Беларусь – Словакия – 0:1

Гол: Суслов, 61

Лига D, группа 1

Лихтенштейн – Молдова – 0:2

Голы: Николаеску, 5 (пен.), Болохан, 90+4

УЕФА запретил белорусам проводить матчи дома, поэтому Словакию пришлось принимать на пустом стадионе в сербском Нови-Саде. Унылая атмосфера нашла свое отражение на поле.

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Белорусы вышли со своими привычными 5 защитниками, откровенно рассчитывая на ничью. Стратегия выдержала целый тайм, но на 61-й минуте Павлюченко таки пришлось капитулировать. Суслов, вероятно, делал подачу с правого фланга, но мяч очень удачно срезался под дальнюю стойку. Этого гола словакам вполне хватило, чтобы оформить победу и делить лидерство с Казахстаном.

Матч Лихтенштейна и Молдовы тоже не поражал яркостью. Гости быстро вышли вперед благодаря точному пенальти в исполнении Николаеску. Следующего гола пришлось ждать до последних секунд матча – Болохан закрепил преимущество молдован.

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