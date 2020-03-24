Беларусь приняла неожиданное решение относительно проведения чемпионата

Футбольные власти Беларуси обсудили возможность приостановления чемпионата из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Министерством здравоохранения. Ситуация пока не настолько критична, чтобы прекращать первенство.

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В стране зафиксирован 81 случай заражения. Но 22 уже выздоровели. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон.

Советовал ли нам УЕФА приостановить чемпионат? Нет. Была одна большая видеоконференция. Но УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям", – цитирует пресс-секретяря белорусской федерации футбола Александра Олейника Спорт-Экспресс.

Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор продолжается футбольный чемпионат. Матчи 2 тура должны состояться 27-29 марта.

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