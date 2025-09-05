Состоялись матчи в рамках европейской квалификации на ЧМ-2026. Результаты и отчет о группах B и C читайте на "Футбол 24".

Отбор ЧМ-2026, Европа, 1-й тур

Группа B

Словения – Швеция – 2:2

Голы: Ловрич, 46, Випотник, 90 – Эланга, 18, Аяри, 73

Швейцария – Косово – 4:0

Голы: Аканджи, 22, Эмболо, 25, 45, Видмер, 39

Группа C

Греция – Беларусь – 5:1

Голы: Карецас, 3, Павлидис, 17, Бакасетас, 21, Курбелис, 36, Цолис, 63 – Барковский, 72 (пен.)

Дания – Шотландия – 0:0

Швеция в яркой перестрелке не удержала победу над Словенией. "Тре Крунур" дважды оказывались впереди благодаря легионерам из АПЛ. "Размочил" счет Эланга (Ньюкасл), но на старте второго тайма Ольсен позорно пропустил удар Ловрича по центру. На 73-й минуте Дёкереш (Арсенал) сбрасывает Аяри (Брайтон) – шведы снова имеют преимущество. Впрочем, под самый занавес встречи Випотник спас для словенцев очко. Здесь также не обошлось без влияния АПЛ. Новичок МЮ Беньямин Шешко мощно разбросал нескольких соперников и ассистировал партнеру.

Лидером группы В стала Швейцария, которая дома не оставила мокрого места от Косова. Все было решено еще до перерыва – 4 гола "нати", дубль в активе Эмболо.

В соседнем квартете С Греция организовала аналогичное унижение для белорусов. Приспешники россиян до сих пор выступают в турнирах ФИФА и показывают свой жалкий уровень. После перерыва греки вели 5:0, все мячи забили разные игроки. Рефери помиловал убогих, дав им забить с пенальти, но не более.

Самый скучный матч всего игрового дня провели Дания и Шотландия – "сухая" ничья.

