У Беларуси есть все шансы навлечь на себя футбольные санкции, которые ранее были применены к России.

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер направила президенту УЕФА Александеру Чеферину письмо с просьбой исключить Беларусь из Евро-2024, сообщает The Athletic.

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ФИФА и УЕФА забанили Россию, а вот белорусы отделались лишь запретом проводить матчи на собственной территории. Германия убеждена, что помощники оккупантов должны понести аналогичное наказание после подлого нападения на Украину. УЕФА пообещал ответить на просьбу Фезер в четко установленном порядке организации.

Напомним, именно Германия будет принимать Евро-2024. Жеребьевка отборочного этапа состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте.

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