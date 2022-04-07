Жизнь вынудила Игоря Беланова изменить свои взгляды на связи Украины и России.

Обладатель "Золотого мяча-1986" взял в руки автомат и защищает Родину, сообщает Zorya Londonsk.

Беланов последним из украинских обладателей "Золотого мяча" высказался по поводу войны в Украине

С начала войны Беланов занял четкую патриотическую позицию, активно помогая украинским военным. Впрочем, уроженец Одессы недавно позволял себе несколько резонансных заявлений. Когда-то в интервью Дмитрию Гордону легенда Динамо рассказывал, как играл в футбол с российскими политиками. Среди них был Сергей Шойгу, который сейчас возглавляет Минобороны России.

Напомним, Украина с 24 февраля ведет героическую борьбу и срывает подлые планы оккупанта по захвату наших территорий.

Россия напала на Украину: закрытие украинского клуба, жена Реброва о реакции россиян на зверства их армии (LIVE)