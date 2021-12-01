"Если уж так хотели вручать "Золотой мяч" аргентинцу, то нужно было применить вполне разумный компромисс: на вчерашней церемонии вызвать на сцену Левандовски и Месси, вручив каждому по призу. Роберту за 2020-й год, Лионелю – за 2021-й.

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Забивая голы из года в год поляк по праву его заслужил, да и аргентинцу было бы не досадно. Или же Левандовски дать нынешний "Золотой мяч", при этом придумать для Месси номинацию "лучшему из лучших". Когда-то легендарному Альфредо Ди Стефано журнал France Football вручил такой приз во Франции – "Супер золотой мяч". Ни до, ни после этого футболиста больше никто такой чести не удостаивался", – цитирует Беланова Meta-ratings.

Напомним, Лионель Месси получил уже 7-й для себя "Золотой мяч", что является абсолютным рекордом.

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