"Я, признаться, был уверен, что матч перенесут на другую дату. Ну или в крайнем случае – потянут жребий. А так получается, что две команды были на месте проведения матча, готовы были выйти на поле. Но по решению врача, который не имеет отношения к футболу, игру отменили и одной из команд засчитали поражение. Это абсурд! Так УЕФА далеко может зайти. Такими решениями они сами себя загоняют в угол!

УЕФА аргументирует свое решение о техническом поражении Украины до 30 ноября

Например, летом планируют провести Евро. Так что, каждая страна должна будет еще и дома держать одну команду, чтобы в случае необходимости здесь же отправить ее на Евро в случае, если врач любой страны решит отменить матч? Согласитесь, звучит абсурдно. Но, повторюсь, УЕФА сам подталкивает нас к таким выводам. И теперь в европейском футболе создан очень опасный прецедент – стадион готов, две команды в соответствии с требованиями УЕФА имеют необходимое для проведения матча количество игроков, но поединок национальных сборных может быть отменен из-за решения местного функционера. Возникает вопрос: так кто в Европе управляет футболом – УЕФА или, скажем, врачи, не имеющие отношения к футболу?" – цитирует Беланова Footboom.

Напомним, 25 ноября УЕФА засчитал Украине техническое поражение в поединке Лиги наций со Швейцарией. Заметим, УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне.

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