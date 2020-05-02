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Беланда признался, почему был вынужден переходить в Динамо – альтернатива не слишком впечатляла

12:14 64 Читати українською
Беланда признался, почему был вынужден переходить в Динамо – альтернатива не слишком впечатляла
Юнес Беланда / Сайт Динамо

Марокканский хавбек Юнес Беланда вспомнил обстоятельства своего перехода из Монпелье в Динамо семь лет назад.

"Вы должны знать, что, когда я покинул Монпелье, у меня не было предложений от европейских клубов. Никто не приходил ко мне, моему агенту или штаб-квартире клуба. Это означает, что если и было предложение, то я не знал об этом. Единственные варианты, которые у меня были, это Аль-Джазира в ОАЭ и Динамо Киев.

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Кроме того, после чемпионского года у меня возникли небольшие проблемы с болельщиками, когда они начали меня освистывать, я плохо воспринимал это как воспитанник клуба, очень плохо. Я не хотел проводить еще один год, когда ты видишь, что постоянно конфликтуешь со своими фанатами. Раньше это была любовь, это клуб моего сердца. Я не должен ссориться с ними, я не должен обижаться на них. Поэтому я сказал себе: мне нужно идти. Тогда были только Динамо и Аль-Джазира. И я выбрал киевский клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов", – подытожил Беланда в комментарии Mhsconair.

Напомним, марокканец провел в составе "бело-синих" четыре года, однажды победив в чемпионате Украины и дважды в Кубке. Сейчас хавбек защищает цвета Галатасарая.

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Динамо Киев Динамо Киев Монпелье Монпелье Юнес Беланда Юнес Беланда Галатасарай Галатасарай
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