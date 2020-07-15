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Беланда покинет Галатасарай по окончании сезона – известна потенциальная сумма трансфера

19:45 - Читати українською
Беланда покинет Галатасарай по окончании сезона – известна потенциальная сумма трансфера
Юнес Беланда / Neuck

Полузащитник Галатасарай Юнес Беланда стремится сменить клуб после завершения текущего сезона.

Галатасарай готов продать Беланду примерно за 9-10 млн евро, сообщает asistanaliz.

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Отмечается, что в услугах марокканца заинтересован Аль-Хиляль из Саудовской Аравии. Кроме Беланды, турецкий клуб расстанется и с Радамелем Фалькао из-за его большой зарплату – колумбиец получает 7 млн в год.

К слову, Беланда провел 31 поединок в составе Галатасарая, записав в свой актив 6 голов и 3 ассиста. Ранее он защищал цвета Ниццы, Шальке, киевского Динамо (2013-2017 годы) и Монпелье.

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Теги
Трансферы Галатасарай Галатасарай Турция Аль-Хиляль Аль-Хиляль Радамель Радамель Фалькао Юнес Юнес Беланда
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