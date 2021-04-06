Экс-полузащитник киевского Динамо Юнес Беланда попал на радары лидера чемпионата Греции Олимпиакоса, сообщает NTV Spor.

Беланда может оказаться в Испании после изгнания из Галатасарая

Руководство "красно-белых" считает, что 31-летний марокканец способен хорошо вписаться в игру команды. Кроме того, Олимпиакос может подписать Беланду на правах свободного агента после его скандального ухода из Галатасарая за критику руководства клуба. К слову, о своем интересе к игроку ранее заявляла испанская Валенсия.

Напомним, Беланда находился на контракте в Динамо с 2013 по 2017 годы и завоевал с киевлянами одно чемпионство и два Кубка Украины. В Галатасарай Юнес был продан "бело-синими" за 10 млн евро.

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