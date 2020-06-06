toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
ДИНАМО КИЕВ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Беланда может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате, – СМИ

10:54 25 Читати українською
Беланда может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате, – СМИ
Юнес Беланда / фото из открытых источников

Полузащитник Галатасарая Юнес Беланда близок к уходу из турецкого клуба – марокканец имеет интересный вариант продолжения карьеры.

Беланда может покинуть Галатасарай ради Аль-Хиляля, утверждает libe.ma.

Галатасарай отказался обменивать экс-легионера Динамо на форварда Бетиса

Отмечается, что клуб из Саудовской Аравии сможет удовлетворить финансовые аппетиты как Юнеса, так и турецкого клуба. Сумма трансфера может составить около 5 млн евро, а зарплата игрока составит 3,35 млн.

В нынешнем сезоне Беланда провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 ассиста. Ранее он защищал цвета Ниццы, Шальке, киевского Динамо (2013-2017 годы) и Монпелье.

Динамо забило 5 голов, но проиграло – матч "первоклассной команды", остающийся рекордным в истории

blog_ava
Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку
09:00
260
Теги
Галатасарай Галатасарай Турция Трансферы Аль-Хиляль Аль-Хиляль Юнес Беланда Юнес Беланда
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
48
мин
Шахтер
17:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук