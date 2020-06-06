Беланда может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате, – СМИ

Полузащитник Галатасарая Юнес Беланда близок к уходу из турецкого клуба – марокканец имеет интересный вариант продолжения карьеры.

Беланда может покинуть Галатасарай ради Аль-Хиляля, утверждает libe.ma.

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Отмечается, что клуб из Саудовской Аравии сможет удовлетворить финансовые аппетиты как Юнеса, так и турецкого клуба. Сумма трансфера может составить около 5 млн евро, а зарплата игрока составит 3,35 млн.

В нынешнем сезоне Беланда провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 ассиста. Ранее он защищал цвета Ниццы, Шальке, киевского Динамо (2013-2017 годы) и Монпелье.

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