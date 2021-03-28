31-летний марокканец попал в сферу интересов Валенсии, сообщает Fichajes.net.

Галатасарай в одностороннем порядке разорвал контракт с Беланда – экс-динамовец наехал на руководство клуба

Испанский клуб решил начать поиски потенциального усиления уже сейчас. На радары попадают игроки, которые сейчас являются свободными агентами, а также рассматриваются варианты аренд. Хавьер Грасия, главный тренер "летучих мышей", уже согласовал шорт-лист кандидатов, а Беланда больше всего заинтересовал испанцев.

Напомним, в начале марта Галатасарай попрощался с Юнесом из-за критики клуба. С тех пор хавбек находится без работы. За Динамо Беланда выступал на протяжении 2013-2017 годов.

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