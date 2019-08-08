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Беланда красивым голом принес Галатасараю Суперкубок Турции

12:57 166 Читати українською
Беланда красивым голом принес Галатасараю Суперкубок Турции
Юнес Беланда / AA

Бывший полузащитник киевского Динамо Юнес Беланда помог стамбульскому Галатасараю завоевать турецкий Суперкубок в матче против Акхисара Беледиеспора (1:0).

Суперкубок Турции

Галатасарай – Акхисар Беледиеспор – 1:0

Гол: Беланда, 38

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Марокканец на 38-й минуте получил классный пас пяткой от Жан-Мишеля Сери, обыграл двух защитников и классным обводящим ударом поразил дальний угол ворот Акхисара.

Мяч Беланды оказался единственным в матче и позволил Галатасараю выиграть 16-й Суперкубок в истории. Это рекордный показатель для всех турецких команд.

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