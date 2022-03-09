"Как и вы, я с ужасом и недоверием наблюдал за развитием ситуации в Украине. Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены. Дети, которых забрали с их кроватей, сразу становятся беженцами. Война в Украине продолжается уже вторую неделю, нужды семей обостряются, и 7,5 млн детей в настоящее время находятся в опасности.

Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали Украине один миллион фунтов

Мой "7 Fund" и UNICEF призывают оказать немедленную помощь в поддержке благополучия детей, включая медикаменты и безопасные места для семей. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и UNICEF в жизненно важной работе и сделайте все, что в ваших силах. Спасибо", – сказал Бекхэм.

Дэвид опубликовал свое обращение в соцсетях, прикрепив ссылку для сбора пожертвований. Добавим, что послание вышло за пределы профиля Бекхэма. Репост видео уже сделал ряд аккаунтов с миллионными аудиториями. В частности, Виктория Бекхэм, Интер Майами, Манчестер Юнайтед и другие.

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